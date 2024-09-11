У вересні 2024 року частині українців потрібно повторно звернутися до Пенсійного фонду для продовження житлових субсидій, тоді як більшість буде отримувати допомогу автоматично.

У вересні 2024 року деяким українцям слід повторно звернутися до Пенсійного фонду України (ПФУ), щоб не втратити право на житлові субсидії. Тим часом більшість громадян продовжать отримувати державну допомогу на оплату комунальних послуг без потреби в додаткових зверненнях.

Згідно з інформацією ПФУ, у вересні буде надано житлову субсидію на неопалювальний сезон, оскільки вересень є його останнім місяцем.

Для більшості громадян субсидія буде призначена автоматично, якщо:

не змінилася інформація про майновий стан;

не було змін у складі домогосподарства.

Таким чином, якщо ви вже отримуєте субсидію, додаткове звернення в ПФУ не потрібне. Проте деяким категоріям осіб право на субсидію у вересні буде надане лише за умови подання нового звернення до фонду. Для цього потрібно подати:

заяву на субсидію;

декларацію про доходи/витрати.

Звернутися до Пенсійного фонду необхідно, якщо:

ви орендуєте житлове приміщення і сплачуєте за нього комунальні послуги;

у домогосподарстві є внутрішньо переміщені особи (ВПО);

фактична кількість мешканців менша за зареєстровану;

домогосподарство потребує субсидії на покупку скрапленого газу, твердого/рідкого пічного пального;

в попередньому сезоні субсидія була призначена в розмірі 0,00 грн.

Як подати заяву на субсидію

Заяви на призначення субсидії можна подати наступними способами:

через пошту або особисто в сервісний центр Пенсійного фонду;

через портал електронних послуг ПФУ (вибрати опцію "Заява на житлову субсидію чи пільгу") або мобільний додаток фонду;

через портал державних послуг "Дія" (вказавши "Заява на субсидію");

у центри надання адміністративних послуг;

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської/селищної/міської ради або військової адміністрації.

Для подання заяви в електронному форматі необхідний кваліфікований електронний підпис (КЕП).

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