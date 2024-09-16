Син командира військової частини засуджений до восьми років ув'язнення за організацію незаконного переправлення військовозобов'язаного за кордон.

У Вінницькій області син командира військової частини організував втечу військовозобов'язаного чоловіка за межі України, який мав намір виїхати під виглядом волонтера.

Про це йдеться у вироку, винесеному Барським районним судом Вінницької області 30 серпня.

Згідно з судовими матеріалами, 1 квітня 2022 року військовозобов'язаний чоловік отримав повістку від ТЦК у спортзалі для проходження медичної комісії. Комісія визнала його придатним до служби, але він захотів відтермінувати військову службу і звернувся по допомогу до сина командира військової частини, який пообіцяв вирішити проблему за 600 доларів. Чоловік повідомив про це правоохоронцям і далі діяв під їхнім контролем.

На початку травня 2022 року обвинувачений отримав 600 доларів за вплив на рішення посадовців ТЦК та СП. Ще три тисячі гривень він заробив за організацію незаконного переправлення військовозобовязаного за кордон, маскуючи це під перевезенням гуманітарної допомоги для благодійного фонду.

11 липня 2022 року син командира військової частини з клієнтом на власній машині вирушили до державного кордону. По дорозі військовозобов'язаний забув закордонний паспорт, через що обвинувачений висадив його з машини, обіцяючи, що пізніше його забере інший водій. Біля міста Хмельницький автівку зупинили на блокпосту і провели обшук, вилучивши гроші у порушника.

На судовому засіданні обвинувачений заперечив свою вину і відмовився давати показання. Адвокат стверджувала, що докази є сфальсифікованими, а кошти підкинули.

Суд визнав сина командира військової частини винним у зловживанні впливом і організації незаконного переправлення особи через державний кордон України, призначивши йому вісім років ув'язнення з конфіскацією майна.

Вирок ще не набув законної чинності і може бути оскаржений протягом 30 днів з моменту оголошення.

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