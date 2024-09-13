Товариство безпідставно отримало майже 150 тисяч гривень з державного бюджету.

На Київщині судитимуть посадовця, який заволодів бюджетними коштами під час ремонту укриття дитячого садка на суму майже 150 тисяч гривень. Подробиці інциденту повідомили у прес-службі Київської обласної прокуратури.

Прокурори Бориспільської окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт за фактами службового підроблення та заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Згідно з розслідуванням, директор товариства з обмеженою відповідальністю незаконно привласнив бюджетні кошти, призначені для ремонту укриття одного з дошкільних закладів у місті Переяслав.

Встановлено, що підрядник надавав офіційні документи з завищеними даними про вартість виконаних робіт, використані матеріали та витрати. Як результат, товариство безпідставно отримало майже 150 тисяч гривень з державного бюджету.

Нагадаємо, керівники трьох державних хлібозаготівельних підприємств організували схему штучного створення заборгованості, внаслідок чого держкомпанії зазнали збитків на суму майже 70 млн грн. Незаконно отримані кошти або права вимоги переказувалися через складний ланцюг на підконтрольні компанії, зокрема за кордон. Детективи та прокурори зафіксували шість епізодів корупційної діяльності.

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