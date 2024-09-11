В Україні стартує програма "Містечко Хансена", що надає переселенцям безкоштовне житло на Київщині терміном до 5 років, оплачуючи лише комунальні послуги. Програма адресована біженцям з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської та Херсонської областей.
Цю ініціативу реалізує місія HANSEN в Україні, заснована американським підприємцем Деллом Лоєм Хансеном, який вирішив підтримати українців, що втратили свої домівки через російське вторгнення.
Програма пропонує безкоштовне проживання у трьох локаціях Київщини:
- Тарасівка – "Містечко Хансена": проживання до 5 років безкоштовно, оплата лише комунальних послуг.
- Софіївська Борщагівка – квартирний будинок: безкоштовне проживання до 5 років з оплатою тільки комунальних послуг.
- Колонщина – "Чудо-Містечко": постійне безкоштовне проживання для людей похилого віку, включаючи комунальні послуги.
Щоб отримати житло, потрібно подати заявку. Це можна зробити через спеціальний сайт програми або через благодійні організації, що співпрацюють з фондом. У заявці потрібно вказати:
- Прізвище, ім’я та по батькові;
- Контактні дані (телефон, електронна пошта);
- Фотографію родини;
- Інформацію про трудову діяльність, доходи та обставини, які змусили вас покинути своє житло;
- Історію родини з початку повномасштабного вторгнення для кращого розуміння ваших потреб.
В "Містечку Хансена" та квартирному будинку в Софіївській Борщагівці потрібно буде оплачувати лише комунальні послуги, тоді як у "Чудо-Містечку" для літніх людей комунальні послуги вже включені в програму. Це дозволяє постраждалим від війни зосередитися на відновленні життя без фінансового тиску, пов’язаного з орендною платою.
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