Програма "Містечко Хансена" надає переселенцям з постраждалих областей України безкоштовне житло на Київщині до 5 років з оплатою лише комунальних послуг.

В Україні стартує програма "Містечко Хансена", що надає переселенцям безкоштовне житло на Київщині терміном до 5 років, оплачуючи лише комунальні послуги. Програма адресована біженцям з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської та Херсонської областей.

Цю ініціативу реалізує місія HANSEN в Україні, заснована американським підприємцем Деллом Лоєм Хансеном, який вирішив підтримати українців, що втратили свої домівки через російське вторгнення.

Програма пропонує безкоштовне проживання у трьох локаціях Київщини:

Тарасівка – "Містечко Хансена": проживання до 5 років безкоштовно, оплата лише комунальних послуг.

Софіївська Борщагівка – квартирний будинок: безкоштовне проживання до 5 років з оплатою тільки комунальних послуг.

Колонщина – "Чудо-Містечко": постійне безкоштовне проживання для людей похилого віку, включаючи комунальні послуги.

Щоб отримати житло, потрібно подати заявку. Це можна зробити через спеціальний сайт програми або через благодійні організації, що співпрацюють з фондом. У заявці потрібно вказати:

Прізвище, ім’я та по батькові;

Контактні дані (телефон, електронна пошта);

Фотографію родини;

Інформацію про трудову діяльність, доходи та обставини, які змусили вас покинути своє житло;

Історію родини з початку повномасштабного вторгнення для кращого розуміння ваших потреб.

В "Містечку Хансена" та квартирному будинку в Софіївській Борщагівці потрібно буде оплачувати лише комунальні послуги, тоді як у "Чудо-Містечку" для літніх людей комунальні послуги вже включені в програму. Це дозволяє постраждалим від війни зосередитися на відновленні життя без фінансового тиску, пов’язаного з орендною платою.

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