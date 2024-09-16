З 1 червня 2024 року тарифи на електроенергію зросли на 60%, але встановлення двозонного лічильника дозволяє платити за електрику вдвічі менше в нічний час.

З 1 червня 2024 року тариф на електроенергію в Україні зріс на 60% і тепер становить 4,32 гривні за кіловат-годину. Це викликало зацікавленість багатьох українців у способах зменшення витрат на електрику.

Як платити за електроенергію вдвічі менше

Міністерство енергетики розраховує, що підвищення тарифів дозволить забезпечити стабільне проходження наступного осінньо-зимового періоду. Це важливо, оскільки через російські атаки Україна втратила близько 8 гігаватів генеруючих потужностей.

Проте влада передбачила можливість економії для українців: ті, хто встановив двозонний лічильник, можуть скористатися зниженою ставкою з 23:00 до 7:00. Таким чином, тариф у цей період складе 2,16 гривні за кіловат-годину замість звичайних 4,32 гривні.

Важливо! Усі українці можуть придбати багатозонний лічильник за ціною від 1,6 до 2,4 тисячі гривень. Підключення до нічного тарифу є безкоштовним.

Використання електроприладів у нічний час за наявності двозонного лічильника може суттєво знизити витрати на електроенергію:

Включайте бойлер на ніч для отримання гарячої води вранці. Він працює безшумно і є одним з найбільш енергоємних пристроїв.

Пральну машинку можна запускати вночі, якщо це не створює незручностей сусідам.

Посудомийну машину також варто використовувати в нічний час.

Джерело: 24 канал

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