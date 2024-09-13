Національний банк України буде рухатися до більшої гнучкості курсу гривні до долара - водночас контроль за курсом зберігатиметься.

Національний банк України має намір лібералізувати свою валютну політику та забезпечити більшу гнучкість курсу долара. Окрім того, фінансовий регулятор розглядає можливість відновлення інфляційного таргетування. При цьому курс валют не стоятиме на місці. Про це попередив голова Нацбанку Андрій Пишний.

Заява була зроблена після того, як українська влада досягла угоди з представниками Міжнародного валютного фонду щодо виділення чергового траншу в розмірі 1,1 млрд доларів у рамках програми EFF.

"Рухаємося в напрямі валютної лібералізації відповідно до Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування. Обмінний курс і надалі виконуватиме функцію поглинача шоків та допомагатиме економіці пристосовуватися до внутрішніх та зовнішніх змін", – зазначив Пишний у Facebook.

Голова НБУ також запевнив, що політика фінансового регулятора, яка поєднує керовану гнучкість, і надалі забезпечуватиме стабільність, запобігаючи надмірним коливанням та втраті контролю за інфляційними та курсовими очікуваннями.

НБУ повернувся до стратегії керованої гнучкості обмінного курсу, за якої курс гривні до долара може як зростати, так і знижуватися. Це означає, що Нацбанк дозволяє міжбанківському ринку впливати на курс, проте значно обмежує його коливання. Як наслідок, підвищення гнучкості може призвести до більш виражених коливань валют в Україні.

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