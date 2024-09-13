За даними Держстату, у серпні 2024 року річна споживча інфляція в Україні зросла до 7,5% порівняно з 5,4% у липні. Прогнозується, що ціни продовжать зростати в подальшому. Про це повідомили у НБУ.

Згідно з оглядом, фактичні темпи зростання цін у серпні дещо перевищили прогноз НБУ на липень. Одночасно фундаментальний інфляційний тиск виявився більшим, ніж очікувалося: базова інфляція зросла до 6,5% у серпні порівняно з 5,7% у липні.

НБУ зазначає, що прискорення зростання споживчих цін було спричинене переважно погіршенням цьогорічних врожаїв та зростанням витрат бізнесу на продовольчу сировину, енергію та оплату праці. Додатковий ціновий тиск також виник через ефекти перенесення від ослаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці.

НБУ повідомляє, що зростання цін на сирі продукти харчування відновилося і досягло 3,7% в річному вимірі. Одночасно зростання адміністративно регульованих цін незначно прискорилося до 13,7% р/р.

Темпи зростання цін на пальне різко сповільнилися до 10,1% р/р, що зумовлено достатніми запасами пального та нижчими, ніж очікувалося, цінами на нафту на світових ринках.

Зростання цін на оброблені продовольчі товари прискорилося до 7,4% р/р. Ціни на непродовольчі товари також зросли на 1,9% р/р, головним чином через курсові фактори. Водночас ціни на одяг та взуття знижувалися швидше.

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