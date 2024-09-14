Санкція відповідних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Працівники Державного бюро розслідувань завершили розслідування кримінального провадження щодо колишнього генерала Служби безпеки України. Він обвинувачується в укладенні завідомо збиткових угод, які завдали державі збитків на сотні тисяч гривень, а також у шахрайстві та зловживанні службовим становищем. Про це повідомили у ДБР.

У 2018 році, коли посадовець очолював одне з державних підприємств, він підписав договір з фіктивним підприємством на розробку проектно-кошторисної документації, що був економічно невигідний. Крім того, були підписані документи про виконання цього договору. Це призвело до серйозних наслідків для державного підприємства і було зроблено в інтересах третіх осіб. Внаслідок його дій держава понесла збитки на майже 371 тисячу гривень.

У період з вересня 2018 року по травень 2019 року посадовцю безпідставно нараховувалися премії, що дозволило йому привласнити кошти підприємства на суму понад 460 тисяч гривень.

У 2019 році він вирішив перейти на роботу до Служби безпеки України. Однак, замість того щоб офіційно звільнитися з державного підприємства, він повідомив працівників бухгалтерії, що його нібито призвали на військову службу до СБУ.

Насправді він влаштувався в СБУ не за призовом і мав би звільнитися з попереднього місця роботи. Завдяки поданій ним неправдивій інформації, підприємство продовжувало виплачувати йому заробітну плату як військовослужбовцю.

Таким чином, він одночасно отримував заробітну плату як на державному підприємстві (близько 160 тис. гривень на місяць), так і в СБУ. Загальні збитки, завдані державі, склали 3,2 млн гривень.

Ексгенерала СБУ обвинувачують у привласненні та розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, а також у зловживанні владою або службовим становищем (ч. 4 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України). Крім того, йому інкримінують шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190 КК України).

Санкція відповідних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Печерським районним судом у відношенні фігуранта заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Він також оголошений у міжнародний розшук.

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