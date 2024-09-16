Дізнайтеся, кому не нададуть субсидію на оплату житлово-комунальних послуг відповідно до нових правил Кабміну.

Українці, які мають труднощі з оплатою житлово-комунальних послуг, можуть подати заявку на субсидію від держави. Однак така допомога не доступна для всіх.

Згідно з чинною постановою Кабінету Міністрів, існує ряд умов, при яких житлова субсидія не надається. Кожен випадок має свої винятки.

Кому не призначать субсидію:

Площа житла: Якщо площа квартири перевищує 130 м², а будинку — 230 м². Винятки: багатодітні сім'ї, дитячі будинки сімейного типу, а також житло з окремими особовими рахунками.

Транспортні засоби: Якщо у зареєстрованих членів домогосподарства є транспортний засіб, якому менше 5 років, або кілька транспортних засобів віком до 15 років. Винятки: мопеди, причепи, мотоцикли вартістю до чотирьох мінімальних зарплат, самостійно зібрані транспортні засоби, а також транспортні засоби для соціальних категорій.

Відсутність доходів: Якщо повнолітній член домогосподарства не має доходів і не сплачує єдиний соціальний внесок без вагомої причини (наприклад, через безробіття, навчання, отримання соціальної допомоги або статус зниклої безвісти).

Витрати: Якщо зареєстровані члени домогосподарства здійснили витрати понад 50 000 грн протягом останнього року, такі як купівля земельної ділянки, нерухомості, цінних паперів або транспортних засобів. Виняток — купівля нового житла на місце проданого єдиного житла.

Заборгованість за комунальні послуги: Якщо є заборгованість понад три місяці більше 680 грн.

Попередні субсидії: Якщо раніше надана субсидія була не повернена.

Аліменти: Якщо серед членів родини є боржники з аліментів за три і більше місяці.

Наявність кількох приміщень: Якщо у власності є більше одного приміщення. Винятки: кімнати в гуртожитках, спільна власність, а також зруйноване внаслідок бойових дій.

Депозити та облігації: Якщо сума депозитів і облігацій перевищує 100 000 грн.

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