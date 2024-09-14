НБУ повідомив, що впровадження нових монет не вимагатиме додаткових видатків з державного бюджету або з боку НБУ.

Нові українські монети "шаги", що замінять копійки, збережуть ту ж масу та колір, що і їхні попередники. Єдине, що може змінитися, це дизайн нових монет. Про це повідомив Олег Прохода, директор Департаменту грошового обігу НБУ.

"Ми плануємо зберегти ті самі заготованки для виготовлення монет. Вони матимуть таку ж масу, колір та інші характеристики", - пояснив Олег Прохода.

За словами Олега Проходи, директором Департаменту грошового обігу НБУ, карбувальне обладнання не потребуватиме змін або суттєвих переналаштувань. Виробництво нових монет не потребуватиме додаткових витрат.

Якщо в дизайні монет і відбудуться якісь зміни, єдине, що зміниться, – це напис "копійка", який буде замінено на "шаг". Ці зміни здійснять штатні фахівці Банкнотно-монетного двору НБУ.

Директор департаменту НБУ повідомив, що впровадження нових монет не вимагатиме додаткових витрат з державного бюджету чи з боку НБУ. Щорічно планується виготовлення нових монет для заміни зношених і пошкоджених.

Він також зазначив, що собівартість виготовлення монет залишиться стабільною, і не буде потреби в додаткових витратах на вилучення копійок з обігу. У разі прийняття відповідних законодавчих змін, монети "копійка" не будуть вилучені з обігу і продовжать перебувати разом з новими монетами "шаг".

Джерело: The Page.

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