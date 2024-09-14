Справу про заволодіння коштами під час техобстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок атаки рф, направили до суду.

В Україні було знайдено нову корупційну схему. Стало відомо про заволодіння мільйонними коштами під час техобстеження об'єктів Херсонської області, пошкоджених внаслідок військової агресії рф. Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила у Фейсбуці, справу направили до суду.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України направили до суду обвинувальний акт стосовно трьох осіб, які обвинувачуються у привласненні 7,7 млн грн державних коштів. Сума була виділена для обстеження об'єктів, пошкоджених внаслідок військової агресії рф у Херсонській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що керівниця одного з департаментів Херсонської обласної військової адміністрації, спільно з власником приватної компанії, організувала незаконне привласнення бюджетних коштів при виконанні договору на обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.

Було з’ясовано, що вартість виконаних робіт була завищена більше ніж у 15 разів. У результаті з резервного фонду Кабінету Міністрів України зайво перерахували 7,7 млн грн, які і були привласнені зловмисниками.

Дії осіб були кваліфіковані наступним чином: посадовицю обвинувачують за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, чч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України; власника приватної компанії – за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України; директора приватної компанії – за ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 366 КК України.

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