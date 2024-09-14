Під час розслідування поліцейські Тернопільщини та працівники контррозвідки СБУ встановили цинічний злочин. Так, стало відомо - працівника Кременецького ТЦК викрили на продажі гуманітарних авто для ЗСУ.

Про це повідомили в поліції Тернопільщини.

Під час розслідування поліцейські Тернопільщини разом із контррозвідкою СБУ встановили, що 46-річний військовослужбовець Кременецького ТЦК та СП шукав потенційних покупців для трьох позашляховиків підвищеної прохідності через інтернет. Як з'ясувалося, ці автомобілі були ввезені в Україну як гуманітарна допомога для Збройних сил України через благодійні фонди.

Замість того, щоб безкоштовно передати транспорт військовим формуванням, військовослужбовець вирішив на цьому заробити. За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, він пропонував продати Opel Frontera, Jeep Grand Cherokee та Nissan X-Trail за 13 200 доларів. Покупців він шукав серед військовослужбовців, які потребували транспорту.

Гуманітарні автомобілі військовий зберігав на території Кременецького районного ТЦК. Наразі йому оголошено про підозру, а прокурори військової прокуратури подали до суду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

46-річному військовослужбовцю Кременецького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки інкримінується порушення за ч. 3 ст. 201-2 КК України (продаж товарів гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку у значному розмірі під час воєнного стану).

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді ув'язнення на строк від 5 до 7 років, з трирічним позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, а також з конфіскацією майна.

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