Українцям необхідно підготуватися до зимового сезону самостійно, забезпечивши утеплення своїх будинків і впровадивши енергоефективні технології. Держава надає фінансову допомогу для установки сонячних панелей, генераторів та інших рішень, які допоможуть зменшити залежність від центрального енергопостачання.

Про це розповів заступник міністра енергетики Микола Колісник у ефірі програми "Ми-Україна". Першим і найважливішим кроком перед початком опалювального сезону є утеплення житла, як-от будинків і квартир.

Колісник зазначив, що утеплення є одним з найефективніших способів зменшити теплові втрати та, відповідно, витрати на опалення взимку. Це включає не лише утеплення стін, але й вікон, дверей, підлоги та стелі.

Утеплення є не лише питанням комфорту, але й енергетичної безпеки. В умовах можливих проблем з енергетичною інфраструктурою через війну, важливо зменшити залежність від центрального опалення і електромереж. Це допоможе зменшити навантаження на енергосистему країни під час пікових періодів і забезпечить більшу автономію для домогосподарств. Колісник підкреслив, що утеплення – це лише один з етапів підготовки до зими. Важливо також впроваджувати енергоефективні технології. Сучасні технічні рішення дозволяють значно знизити споживання електроенергії та підвищити ефективність опалення.

Одним з ефективних рішень є використання сонячних панелей для автономного електропостачання. Встановлення сонячних панелей на дахах допоможе зменшити витрати на електроенергію і забезпечити додатковий резерв у разі перебоїв з постачанням. Держава пропонує фінансові програми підтримки для таких інвестицій. "Українці можуть скористатися кредитами для закупівлі сонячних панелей, інверторів та генераторів", – зазначив Колісник. Це допоможе знизити навантаження на центральну енергомережу, особливо в моменти пікових навантажень.

У разі можливих перебоїв з електропостачанням через атаки на інфраструктуру, українцям варто розглянути альтернативні джерела енергії. Окрім сонячних панелей, популярністю користуються генератори різної потужності, які можуть підтримувати основні побутові потреби під час відключень.

Генератори є важливим елементом енергетичної безпеки не лише для приватних будинків, але й для підприємств, забезпечуючи незалежність від центральної електромережі під час аварійних ситуацій або планових відключень.

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