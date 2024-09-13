Наталка Діденко розповіла, яка погода буде 13 вересня.

У п'ятницю, 13 вересня, українцям варто підготуватися до теплої погоди, яка місцями супроводжуватиметься дощами.

Як повідомляє відома синоптикиня Наталка Діденко, температура повітря в Україні коливатиметься від +25 до +31 °C, залежно від регіону.

Зокрема, у центральних, південних та східних областях стовпчики термометрів можуть піднятися до +31 °C. Натомість у західних регіонах буде дещо прохолодніше, з максимальною температурою до +29 °C.

За словами Діденко, очікуються дощі, які "ходитимуть туди-сюди", але не покриють усю територію країни. Найменша вірогідність опадів буде в західних областях. У східних регіонах країни пориви південно-східного вітру можуть досягати штормових значень - до 15-20 метрів за секунду.

Синоптикиня додає, що в Києві 13 вересня також прогнозують теплу погоду. Денна температура досягне +26...+28 °C. Водночас можливі короткочасні дощі, зокрема в другій половині дня та ввечері. Тож столичним жителям варто мати парасольку під рукою.

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