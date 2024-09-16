Ощадбанк пояснив, чому пенсіонерів можуть залишити без грошей через блокування 100% суми на рахунку, хоча, за словами клієнтів, мають арештовувати лише частину коштів.

Пенсіонер, який є клієнтом Ощадбанку, поскаржився на те, що вся сума на його рахунку була заблокована. В установі пояснили, чому можливе блокування 100% коштів на пенсійних рахунках.

Відповідно до повідомлення на сторінці банку у Facebook, пенсіонер зазнав повного блокування пенсійного рахунку, хоча, за його словами, мали б арештовувати лише частину коштів.

"Чому ви накладаєте арешт на 100% пенсійного рахунку? Можна ж було лише 20%", — запитує клієнт.

Представники банку пояснили, що за виконавчим провадженням можливе блокування всіх коштів на рахунку, оскільки не існує поняття "пенсійний" рахунок у цьому контексті. Гроші від Пенсійного фонду України надходять на рахунки державного банку без спеціального призначення, тому пенсіонери не є винятком.

"Пенсійний рахунок не є рахунком спеціального призначення, тому може бути повністю заблокований за рішенням виконавчого провадження. Якщо надійде постанова про зняття арешту, рахунок буде розблоковано", — зазначили в банку. Згідно з законодавством, для зняття коштів з арештованих рахунків протягом місяця існують обмеження. Можна зняти суму, що не перевищує дві мінімальні заробітні плати. На початок 2024 року мінімальна заробітна плата зросла до 7,1 тис. гривень, отже, ліміт на зняття становить 14,2 тис. гривень.

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