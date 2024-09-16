У Рівненській області чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за ухилення від військового призову через незгоду з висновками ВЛК, при цьому вирок ще можна оскаржити.

Житель Рівненської області, попри отримання повістки, не прибув до ТЦК, аргументуючи своє рішення незгодою з результатами військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомляється у вироку Дубровицького районного суду Рівненської області, ухваленому 4 вересня.

Згідно з матеріалами справи, ВЛК визнала чоловіка придатним до військової служби. Отримавши повістку, він мав з'явитися до ТЦК 2 травня 2023 року для відправлення на службу, проте цього не зробив. Це стало причиною порушення кримінальної справи за ухилення від військового призову під час мобілізації.

На суді підсудний свою провину не визнав. Він стверджував, що не проходив жодної медичної комісії, а повістку йому вручили незаконно, оскільки він не служив в армії і не мав жодної підготовки.

Адвокат підсудного подав клопотання про закриття справи, посилаючись на порушення порядку медичного огляду, що є в наказі Міністерства оборони "Про затвердження положення про військово-лікарську експертизу в ЗСУ". За його словами, медичний огляд проводився не відповідно до вимог: чоловіка оглянув лише терапевт, а не всі спеціалісти, як передбачено законодавством. Також не було здано жодних аналізів. Офіційної скарги на результати огляду подано не було.

Попри ці обставини, суд визнав чоловіка винним у ухиленні від військового призову під час мобілізації і призначив йому три роки позбавлення волі. Вирок ще не набув законної сили і може бути оскаржений впродовж 30 днів.

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