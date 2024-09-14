Дізнайтеся, хто має право на 25% пільгу на житлово-комунальні послуги та які документи потрібні для її оформлення.

Деякі категорії громадян мають право на 25% пільгу на оплату житлово-комунальних послуг. Експерти пояснюють, кому саме надається така знижка та які документи потрібно підготувати для її отримання.

Ця інформація міститься в матеріалі юристів системи безоплатної правової допомоги (БПД). Згідно з урядовою постановою №389 від 4 червня 2015 року, громадяни можуть скористатися 25% знижкою на оплату різних житлово-комунальних послуг. Ця пільга надається дітям війни. До комунальних послуг, що підлягають знижці, належать:

Оплата житла: квартирна плата; утримання будинків та прибудинкових територій; управління багатоквартирним будинком.

Комунальні послуги: холодне і гаряче водопостачання; водовідведення; теплопостачання; електроенергія; природний газ (з транспортуванням та розподілом); централізоване опалення; вивезення сміття.

Інші послуги: плата за тверде паливо та скраплений газ.



Право на пільги мають громадяни, сукупний дохід яких на одну людину в родині за останні шість місяців не перевищує встановлену державою суму. У 2024 році ця сума становить 4,24 тис. гривень. Якщо дохід родини перевищує цей поріг, пільга не надається, але можна оформити житлову субсидію.

Статус "дитини війни" може отримати особа, яка постраждала внаслідок бойових дій. Цей статус можна набути навіть після 18 років, якщо на момент 24 лютого 2022 року особа була неповнолітньою.

Як оформити пільги?

Для отримання 25% пільги на комунальні послуги необхідно подати заяву та документи до Пенсійного фонду України:

заява про внесення даних до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб (ЄДАРП);

заява про надання пільг на оплату комунальних послуг;

копія паспорта (з пред'явленням оригіналу);

копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;

декларація про доходи сім’ї;

довідки про доходи.

Способи подачі заяви:

Онлайн: через вебпортал е-послуг ПФУ або застосунок "Дія" (потрібен "Дія.Підпис"); або надіслати поштою.

через вебпортал е-послуг ПФУ або застосунок "Дія" (потрібен "Дія.Підпис"); або надіслати поштою. Офлайн: особисто у найближчому відділенні Пенсійного фонду, або через сільську, селищну, міську раду, чи в Центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП).

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