Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав припинити виплати українським біженцям, пояснюючи це тим, що така допомога знижує мобілізаційний потенціал України. За його словами, на сьогодні Україні потрібні нові закони про мобілізацію та значна кількість військової техніки, а не підтримка громадян за кордоном.

Про це пише Le Monde. Сікорський зазначив, що в Польщі українські біженці отримують лише 200 євро на місяць на кожну дитину, але додаткові виплати в інших країнах спонукають їх не повертатися додому.

"Біженці під захистом ЄС отримують 200 євро на кожну дитину, яка навчається у польській системі. У країнах Західної Європи доступні й інші види допомоги. Це створює фінансовий стимул для молодих чоловіків та жінок залишатися за кордоном, замість того, щоб повернутися в Україну і захищати свою країну. Ми не повинні субсидувати відмову від мобілізації", — підкреслив міністр.

Сікорський вважає, що підтримка українців за межами України послаблює її мобілізаційні можливості. Натомість Київ потребує військової техніки та законів про мобілізацію, а не додаткових виплат громадянам за кордоном.

"Так, затримка Конгресу США з ухваленням пакета допомоги була неприємною, але також не слід ігнорувати затримку з ухваленням закону про мобілізацію в Україні. Виплати українським біженцям знижують мобілізаційний потенціал країни", — підсумував міністр.

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