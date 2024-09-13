Журналістка Олеся Боровик розповіла про проблеми з організацією евакуації з Глухова на Сумщині та зростання обстрілів у регіоні.

Напередодні в Шосткинському та Конотопському районах Сумщини оголосили обов’язкову евакуацію з п'яти населених пунктів, включаючи місто Глухів, селища Свеса та Есмань.

Про ситуацію в регіоні розповіла журналістка і редакторка «Кордон.Медіа» Олеся Боровик в ефірі Громадського радіо.

Вона зазначила, що в умовах двох років повномасштабної війни, інтенсивні обстріли цих територій почалися відносно нещодавно. Наприклад, селище Свеса до цього літа не зазнавало обстрілів. Зараз же російська авіація активно атакує Глухів, використовуючи керовані авіабомби, системи залпового вогню «Град», «Ураган», «Торнадо-С».

Боровик також зазначила, що в Есманьській громаді примусова евакуація триває з березня, коли зросла кількість поранених і жертв серед цивільних. Вона підкреслила, що з Есмані та Свеси люди поступово виїжджали з початку війни, але мешканці Глухова залишати свої домівки не поспішають.

За словами журналістки, голова міста Глухова Надія Вайло повідомила, що у місті перебуває близько 30 тисяч людей, і невідомо, куди їх можна евакуювати. Місцеві жителі не бажають виїжджати, а в соціальних мережах з'являються заклики захищати місто, а не евакуюватися, що підтримує й місцева влада.

Чиновники підтвердили, що системної евакуації немає, а лише з 3 вересня було оголошено про можливість евакуації, однак місць для розміщення 30 тисяч осіб не вистачає.

За даними ОВА, з Глухова евакуювали лише 21 дитину та їхніх батьків.

Щодо інтенсивності обстрілів після бойових дій у Курській області, Боровик зазначила, що кількість атак значно зросла, хоча обласна влада стверджує про їх зменшення на певних ділянках.

Боровик також повідомила, що вдається локалізувати більшість лісових пожеж, спричинених обстрілами, хоча доступ до деяких зон є обмеженим через небезпеку.

Читайте також:

Це смачніше, ніж окрошка: зірка "Мастер Шеф" дала простий рецепт холодного супу

Ідеальне поєднання: рецепт оригінального салату з морквою по-корейськи та грибами

Готуйте з різними начинками: простий рецепт галети від переможниці "Мастер Шеф" Глінської