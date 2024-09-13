Сьогодні в Україні відбувся 56-й військовий обмін полоненими, в результаті якого повернулися 49 українців, серед яких військові та цивільні.

Сьогодні, 13 вересня, в Україні відбувся 56-й обмін військово-полоненими, в результаті якого повернулися 49 українців. Серед них – військові Збройних Сил України, Національної гвардії, Національної поліції, Державної прикордонної служби, а також цивільні особи, включаючи Леніє Умєрову, яка була захоплена в заручники під час поїздки до хворого батька.

Відомо, що серед них також є частина захисників і захисників "Азовсталі", а також Герой України, військовий медик Віктор Івчук. Стан здоров'я повернувся до багатьох дуже важких: багато з них втратили значну частину ваги.

На місці обміну обов’язково присутні представники Офісу Омбудсмана, які фіксують стан воїнів та інформують їх про право на медичний огляд, реабілітацію та відновлення документів.

Омбудсман Дмитро Лубінець написав, що окремо слід відзначити діяльність Координаційного штабу з питань, пов’язаних з військовополоненими та Обʼєднаного центру з координації пошуку і звільнення військовополонених при СБУ.

"Завдяки їхній роботі Україна продовжує повернення своїх громадян, дотримуючись переваг Женевських конвенцій, які дають результат тяжкохворим і тяжкопораненим, а також жінкам", - говорить він.

"Маємо повернути додому всіх наших – і воїнів, і цивільних", - додав президент Зеленський.

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