В Україні пропонують розширити перелік людей, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Це стосується конкретної категорії українських громадян.

Законопроєкт №12029, внесений до парламенту народним депутатом Георгієм Мазурашу, зміни до законодавства про захист прав осіб з інвалідністю III групи та їх неповнолітніх дітей.

Мазурашу пропонує доповнити закон "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". також, у пункті 12 частини першої статті 23 цього закону пропонується внести зміни, які забезпечують відстрочку від мобілізації для військовозобов’язаних, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю III групи та дитину (дітей) до 18 років. Нині чинна редакція закону передбачає відстрочку лише для військовозобов'язаних, у сім'ї стан яких є інвалідністю III групи, зокрема, через онкологічні захворювання, закінчення кінцівок або інші серйозні медичні захворювання.

Також Мазурашу пропонується внести зміни до закону "Про військовий обов'язок та військову службу". відповідно до запропонованих змін, військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби під час воєнного стану, якщо у них є дружина або чоловік з інвалідністю III групи та дитина (діти) до 18 років.

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