Українські пенсіонери, які проживають у зонах бойових дій та отримують мінімальні пенсії, у 2024 році зможуть отримати додаткову допомогу до 889 грн від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Люди похилого віку в Україні зможуть отримати доплати до пенсій у розмірі до 889 грн у 2024 році. Ця додаткова фінансова підтримка надається в рамках програми Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Відомо, що ці виплати будуть нараховані пенсіонерам, які проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій. Йдеться про тих, хто отримує мінімальні пенсійні виплати.

Пенсіонери, що мешкають в наступних областях, можуть розраховувати на допомогу від ВПП ООН:

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Луганська;

Миколаївська;

Сумська;

Харківська;

Херсонська;

Чернігівська.

Хто має право на додаткові виплати

Щоб отримати доплату, необхідно відповідати наступним критеріям:

пенсія менша за 3,25 тисячі гривень;

особа не отримувала допомогу від міжнародних організацій або виплати для ВПО після 1 березня 2023 року.

Розмір доплати буде розраховуватись індивідуально, як різниця між 3,25 тисячі гривень і фактичною сумою пенсії. Наприклад, якщо пенсія становить 3 тисячі гривень, то доплата складе 250 грн. Для тих, хто отримує мінімальну пенсію в розмірі 2,361 тисячі гривень, щомісячна доплата досягне 889 грн.

Як отримати додаткову допомогу

Виплата додаткових коштів здійснюватиметься двома способами:

перерахуванням на банківську картку;

через відділення АТ "Укрпошта".

Доплату від ООН нараховуватимуть автоматично. Список отримувачів формуватиметься на основі даних з відповідних реєстрів.

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