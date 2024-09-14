Люди похилого віку в Україні зможуть отримати доплати до пенсій у розмірі до 889 грн у 2024 році. Ця додаткова фінансова підтримка надається в рамках програми Всесвітньої продовольчої програми ООН.
Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України. Відомо, що ці виплати будуть нараховані пенсіонерам, які проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій. Йдеться про тих, хто отримує мінімальні пенсійні виплати.
Пенсіонери, що мешкають в наступних областях, можуть розраховувати на допомогу від ВПП ООН:
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Запорізька;
- Луганська;
- Миколаївська;
- Сумська;
- Харківська;
- Херсонська;
- Чернігівська.
Хто має право на додаткові виплати
Щоб отримати доплату, необхідно відповідати наступним критеріям:
- пенсія менша за 3,25 тисячі гривень;
- особа не отримувала допомогу від міжнародних організацій або виплати для ВПО після 1 березня 2023 року.
Розмір доплати буде розраховуватись індивідуально, як різниця між 3,25 тисячі гривень і фактичною сумою пенсії. Наприклад, якщо пенсія становить 3 тисячі гривень, то доплата складе 250 грн. Для тих, хто отримує мінімальну пенсію в розмірі 2,361 тисячі гривень, щомісячна доплата досягне 889 грн.
Як отримати додаткову допомогу
Виплата додаткових коштів здійснюватиметься двома способами:
- перерахуванням на банківську картку;
- через відділення АТ "Укрпошта".
Доплату від ООН нараховуватимуть автоматично. Список отримувачів формуватиметься на основі даних з відповідних реєстрів.
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