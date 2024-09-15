На даний момент розглядається питання щодо обрання заходів для підозрюваних та усунення заступника мера від виконання його обов'язків.

Нову корупційну схему викрили в Україні. Зокрема стало відомо, що заступнику міського голови Дніпра та директору одного з товариств повідомлено про підозру у завищенні тарифів на паркування і заволодінні понад 9 млн грн. Про це інформує прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Чиновникам інкримінують заволодіння чужим майном в особливо великому розмірі шляхом зловживання службовим становищем, службове підроблення, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України).

Згідно з даними слідства, підозрювані організували схему привласнення коштів мешканців Дніпра через завищення цін на послуги паркування. Вони у шість разів підняли тарифи, шляхом внесення неправдивих даних в офіційні документи. Ці протиправні дії завдали територіальній громаді міста збитків понад 9 млн грн.

На даний момент розглядається питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних та відсторонення заступника мера від виконання його обов'язків.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводить слідче управління ГУНП в Дніпропетровській області, а оперативний супровід забезпечує Управління СБУ в області.

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