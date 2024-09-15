Голова Нацполіції Іван Вигівський заявив, що ці підпали є частиною кампанії ФСБ росії, яка вербує українську молодь для здійснення таких актів.

Національна поліція зафіксувала понад 200 випадків підпалів автомобілів військовослужбовців, з яких близько чверті скоїли неповнолітні.

Про це повідомив голова Нацполіції Іван Вигівський під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості: Відповідальність за напади на цивільні об’єкти".

Вигівський зазначив, що ці підпали є частиною акцій, організованих ФСБ рф. За його словами, ця організація вербує молодь для вчинення таких злочинів. Вигівський також підкреслив, що серед підозрюваних є понад 50 дітей, які не усвідомлюють наслідків своїх дій і відповідальності за них. Він повідомив, що поліція активно працює з дітьми, роз’яснюючи їм, зокрема, наслідки подібних дій.

Тим часом начальник поліції Києва Дмитро Шумейко в ефірі телемарафону розповів, що жоден із тих, хто підпалював автомобілі військовослужбовців ЗСУ, не отримав усіх грошей, які обіцяли російські замовники.

"Потім ворог починає шантажувати тих, хто погодився, тим, що передасть дані про них правоохоронним органам України… І варто говорити кожному: у цій категорії злочинів інших запобіжних заходів, окрім тримання під вартою, не обирається. Кожен, хто його вчинив, має розуміти, що до нього буде застосовано тільки цей запобіжний захід", – наголосив він.

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