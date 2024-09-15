Інформація про ці активи вже передана правоохоронним органам для накладення арешту та відшкодування втрат державного бюджету.

Посадові особи державних компаній у співпраці з приватними підприємствами привласнили кошти державного бюджету під час державних закупівель в енергетичному секторі. В результаті розслідування було виявлено майже 400 млн грн на банківських рахунках компаній, які підозрюються у цьому злочині.

Про це повідомило Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Розслідуванням встановлено, що посадові особи кількох державних компаній у змові з приватними підприємствами неправомірно заволоділи коштами державного бюджету під час проведення закупівель для юридичних осіб у енергетичному секторі.

За даними слідства, ці махінації були здійснені через зловживання службовими обов'язками, що дозволило зловмисникам привласнювати значні суми державних коштів.

На запит Бюро економічної безпеки (БЕБ) працівники департаменту АРМА, використовуючи доступ до баз даних, змогли виявити значні суми грошей на рахунках підозрюваних компаній. Зокрема, було знайдено близько 300 мільйонів гривень та 2 мільйони доларів США на банківських рахунках організацій, які мають стосунок до схем незаконного привласнення коштів.

Крім грошових коштів, АРМА також розшукала інші активи, зокрема 11 об'єктів нерухомості, 6 земельних ділянок і 15 одиниць зброї. Усі ці активи були виявлені в рамках розслідування махінацій у державних закупівлях для енергетичного сектору, що підкреслює масштаб і серйозність порушень.

Заступник голови АРМА, Павло Великоречанін, повідомив, що інформацію про ці активи вже передано правоохоронним органам для накладення арешту та відшкодування втрат державного бюджету. Він підкреслив важливість повернення викрадених активів на користь держави та суспільства. АРМА продовжує свою роботу над забезпеченням повернення награбованого у державний бюджет, сприяючи таким чином стабільності та розвитку України.

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