Власникам обмінників немає сенсу як особливо знижуватися за курсом продажу долара та євро, так і немає чого сильно звужувати свої спреди.

Цими вихідними євро знову стане основним інструментом для спекулятивного заробітку через значний розкид котирувань у різних мережах обмінників по всій Україні. Про це йдеться в публікації "Мінфіну".

Цього тижня на торгах курс долара зріс на 40 копійок при продажу, з 40,94/40,98 гривень на початку понеділка до 41,35/41,38 гривень наприкінці п'ятниці. Безготівковий євро також підвищився, зрісши на майже 56 копійок — з початкових 45,3123/45,3402 гривень 9 вересня до 45,886/45,8986 гривень на завершення сесії 13 вересня.

До вечора п'ятниці на готівковому ринку не було помітного ажіотажу. Долар спокійно продавали по курсу 41,50–41,60 гривень, а євро — по 45,95–46,20 гривень. Проте загальна негативна тенденція зберігається: попит на валюту з боку громадян продовжує перевищувати пропозицію від населення, яке здає валюту в обмінники та продає валюту з карток банкам.

"У такій ситуації цими вихідними власникам обмінників немає сенсу як особливо знижуватися за курсом продажу долара та євро, так і немає чого сильно звужувати свої спреди між купівлею та продажем валюти. Вони продовжать працювати у форматі "з обороту" із середнім рівнем спреду в межах 20−25 копійок за доларом та 20−30 копійок за євро", - йдеться у публікації "Мінфіну".

Варто зазначити також, що МВФ прогнозує поступове зростання курсу долара щодо гривні протягом наступних п’яти років:

2024 рік – 41 грн за долар;

2025 рік – 45,8 грн;

2026 рік – 48,6 грн;

2027 рік – 50,4 грн;

2028 рік – 52,1 грн;

2029 рік – 54,1 грн.

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