Під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури директору комунального агролісогосподарського підприємства висунуто підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем. Злочин було скоєно в умовах воєнного стану та кваліфікується за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Подробиці повідомили у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури.

Досудове розслідування встановило, що директор одного з комунальних агролісогосподарських підприємств у Чернігівському районі уклав договір оренди транспортного засобу з юридичною особою. Автомобіль мав використовуватися для господарської діяльності та службових поїздок працівників підприємства. Однак директор передав транспортний засіб третім особам, які використовували його для власних потреб протягом п’яти місяців.

Попри це, за вказівкою директора здійснювалося перерахування коштів на рахунки компанії за нібито надані послуги з оренди автомобіля.

Внаслідок зазначених дій комунальне підприємство безпідставно сплатило понад 130 тис. грн за неотримані послуги з оренди транспортного засобу. На даний момент вирішується питання про обрання запобіжного заходу для підозрюваного.

Досудове розслідування проводить слідчий підрозділ ГУНП в Чернігівській області.

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