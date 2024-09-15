Кабінет міністрів ухвалив проєкт бюджету на 2025 рік - долар значно подорожчає - бюджет направлять в бюджетний комітет Ради.

Наразі американські гроші можна купити в Україні за 41,37 гривень. В бюджеті на наступний рік закладений курс національної валюти значно більший, ніж зараз. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Так, на 2025 рік в український бюджет закладено курс гривні на рівні 45 грн/долар. Також він показав основні економічні показники, зазначені в проєкті держбюджету, такі:

Доходи загального фонду (без урахування офіційних трансфертів і грантів): 2007,4 млрд грн.

Видатки загального фонду: 3643,6 млрд грн.

Фінансовий ресурс для сектору безпеки та оборони: 2223 млрд грн (26,3% від ВВП).

Підтримка соціально незахищених громадян: 419,2 млрд грн. Пенсійний фонд: 237,9 млрд грн. Допомога малозабезпеченим сім'ям і особам у складних життєвих обставинах: 127,9 млрд грн. Виплата пільг і субсидій: 42,3 млрд грн.

Охорона здоров'я: 210,7 млрд грн.

Освіта: 169,3 млрд грн.

Культура та інформаційний простір: 9,6 млрд грн.

Цифрова трансформація: 4,0 млрд грн.

Наукові дослідження: 14,0 млрд грн.

Фонд розвитку підприємництва: 18 млрд грн (пільгові кредити за програмою "5-7-9%").

Гранти для бізнесу: 1,4 млрд грн.

Підтримка регіонів: 12,2 млрд грн (субвенція на компенсацію різниці в тарифах).

Забезпечення житлом громадян: 9,4 млрд грн.

Гуманітарне розмінування: 1 млрд грн.

Державний фонд декарбонізації та енергоефективної трансформації: 1,75 млрд грн.

Дотація місцевим бюджетам: 51,2 млрд грн.

Резервний фонд: 43,9 млрд грн.

Зовнішні запозичення: 1658,4 млрд грн.

Внутрішні запозичення: 579,2 млрд грн.

Дефіцит держбюджету: 19,4% від ВВП.

На наступний рік прогнозується інфляція на рівні 9,5%, а зростання ВВП очікується на рівні 2,7%.

При цьому потреба у зовнішньому фінансуванні виявилася вищою за очікувану і становить $38,4 млрд. Незважаючи на це, державний борг відносно ВВП має зменшитися до 97% — порівняно з 100,5% у поточному році.

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