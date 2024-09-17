Гороскоп на 17 вересня для всіх знаків Зодіаку сьогодні ми затиснуті між кількома рикошетними енергіями, які можуть зіткнути нас з деякими дивовижними обмеженнями.

Овен

21 березня – 19 квітня

У вас, мабуть, є якісь ідеї про те, як ви хотіли б провести свій день і які задоволення ви хотіли б отримати, але реальність може мати зовсім інші ідеї. Тверезий Сатурн діє у вашому соціальному секторі, натискаючи кнопку паузи в будь-яких захоплюючих пригодах, змушуючи вас слідувати за групою, коли ви, можливо, хотіли б літати поодинці. Хоча це може бути важко прийняти для вашого незалежного я, це тільки тимчасово.

Телець

20 квітня-20 травня

Робота, напевно, буде на першому місці у вашому списку пріоритетів сьогодні, навіть якщо ви не той, хто її туди ставить. Хоча ви можете націлюватися на більш приємні заняття з партнером, що інтригує, це не гарантія чого-небудь. Керівник або певна відповідальність можуть вимагати від вас додаткових годин, що стане на заваді вашій веселості та свободі. Може знадобитися відстрочка, але принаймні у вас буде щось, чого можна чекати.

Близнюки

21 травня – 20 червня

Важливо дотримуватися своїх переконань, але сьогодні ви можете виявити, що ваші переконання та цінності суперечать думці когось іншого, і вам доведеться вирішити, наскільки важливо для вас дотримуватися своїх переконань. Якщо ви готові боротися і захищати свої ідеали, то вам більше сил. Однак ви також можете вирішити, що боротьба просто не варта того, і відступити у пошуках зеленіших пасовищ. Робіть те, що простіше для вас і добріше до вашого духу.

Рак

21 червня-22 липня

Хоча сьогодні ви можете бути налаштовані на веселощі та підйом, ви також можете відчути, що щось чи хтось намагається зіпсувати вам настрій. Любляча насолода Венера у вашому секторі насолоди отримує холодний удар від тверезого Сатурна у вашому секторі інтимності, тому будь-які спроби привнести щось захоплююче у ваше життя, ймовірно, будуть погашені швидше, ніж вам хотілося б. Будьте терплячими – ця тенденція тимчасова, і гарні речі знову прийдуть до вас.

Лев

23 липня – 22 серпня

Зобов'язання чи справа вдома можуть зайняти всю вашу енергію сьогодні. Можливо, член сім'ї чи сусід по кімнаті вирішить влаштувати драму, чи, можливо, ви маєте намір провести приємний тихий вечір удома, але це виявляється зовсім не так. Може бути важко знайти перспективу, коли ви кинуті в таку енергію, але це допоможе усвідомити, що ви не єдиний, хто має думку в даний момент, і всі просто намагаються бути почутими.

Діва

23 серпня – 22 вересня

Зазвичай ви можете порівняно легко впоратися з життям, керуючи людьми та ситуаціями за допомогою стійкого та ввічливого погляду. Однак сьогодні, як би ви не намагалися згладити ситуацію, люди можуть просто не плисти у вашому напрямку, і ви можете накричати на когось у процесі. Постарайтеся не виходити з себе, навіть якщо хтось виходить із-за вас. Два зла не становлять одне добро, хоч би як ви думали, що можете його виправдати.

Терези

23 вересня – 22 жовтня

Гірка правда в тому, що веселощі часто коштують грошей. Сьогодні вам, можливо, доведеться переглянути свій бюджет, особливо щодо того, на що ви зазвичай любите витрачати гроші. Можливо, ваші манікюри або масажі обходяться вам дорожче, ніж ви можете собі дозволити, або, можливо, вам потрібно почати серйозніше ставитися до того, як ви заощаджуєте. Реалізуйте сьогодні план, спрямований на те, щоб збалансувати витрати між речами, які вам потрібні, і речами, які ви хочете.

Скорпіон

23 жовтня – 21 листопада

Навіть якщо ви відчуваєте, що останнім часом ви пливете на хвилі, сьогодні може бути один або два моменти, які виб'ють вас із колії. Кармічний Сатурн складно взаємодіє з Венерою, яка в даний час знаходиться у вашому знаку, тому її звичайні дари і щедрість будуть приглушені протягом дня. Розважальний круїз повернеться досить скоро, але змиріться з тим, що зараз ви у відкритому морі, та використовуйте цей час для відпочинку.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня

Ваші мрії можуть забрати вас у різні місця, і цілком нормально час від часу віддаватися польотам фантазії. Однак сьогодні нереалістичні бачення можуть завести вас на досить складну територію, тож будьте обережні, одягаючи рожеві окуляри. Поки ви думаєте, що в якійсь чарівній країні чудес, світ рухатиметься далі без вас, і люди не будуть у захваті від того, що ви вирішили відсидітися осторонь. Зробіть все можливе, щоб бути відповідальним перед собою та перед іншими.

Козеріг

22 грудня – 19 січня

Це той день, який може принести одне обмеження за іншим у ваше життя, змушуючи вас почуватися пінбольною кулькою, що відскакує від усього на увазі. Буде важко ігнорувати всю роботу та обов'язки, які на вас чекають, тому що чим більше ви намагаєтеся їх уникати, тим голосніше вони будуть звати вас на ім'я. Ваш найрозумніший хід - засукати рукави і приступити до роботи - завтра ви зможете повернутися до веселощів без будь-яких перешкод на вашому шляху.

Водолій

20 січня – 18 лютого

Постарайтеся не спіткнутися сьогодні, тому що буде легше, ніж зазвичай, засунути ніс у рот або зробити незручний хід, коли ви намагаєтеся справити на когось враження. Важкий Сатурн у вашому секторі самовираження зіткнеться з Венерою у вашому секторі суспільного іміджу, тому ваш звичайний підхід навряд чи окупиться, як завжди. Утримайтеся від проведення важливих презентацій або виступів протягом кількох днів, тому що вас краще приймуть під м'якішим небом.

Риби

19 лютого-20 березня

Сьогодні може здатися, що між вами та рештою світу стоїть скляна стіна — начебто ви намагалися зблизитися з людьми, вас все одно щось поділяє. Замість того, щоб дозволити цьому пригнічувати вас або примушувати вас почуватися ізольованим, постарайтеся цілеспрямовано займатися своїми справами сьогодні, приділяючи час собі і тільки собі. Робити щось, що розширює ваш кругозір, може бути особливо збагачуючим, наприклад, трохи долучатися до культури або дізнаватися про щось нове у вільний час.

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