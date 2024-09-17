Місячне затемнення в Рибах цього тижня змусить вас сповільнитись, астрологи розповіли, як підготуватися і чого від нього чекати.

Коридор затемнень у вересні розпочався, місячне затемнення відбудеться у вівторок увечері, 17 вересня 2024 року, о 22:35 за східним часом.

Місяць буде повним протягом трьох днів, з вечора понеділка по ранок четверга.

Це буде часткове місячне затемнення. Місяць почне входити в часткову тінь Землі о 8:41 вечора за східним часом. Невелике затемнення Місяця буде важко помітити, поки верхній край Місяця не почне входити на повну тінь о 10:13 вечора.

Пік затемнення припаде на 10:44 вечора, коли тільки верхні 8 відсотків Місяця будуть у повній тіні. Місяць закінчить виходити з повної тіні об 11:16 вечора, а з часткової тіні — у середу вранці о 12:47 ранку.

Коридор затемнень у вересні 2024 року і що слід знати про це місячне затемнення в Рибах?

Це конкретне місячне затемнення посідає вісь Діва-Риби, підкреслюючи зв'язок між практичністю і духовністю. Структура та хаос. Контроль та здавання.

Діва закликає нас зосередитися на деталях, організувати та вдосконалити нашу рутину, тоді як Риби нагадують нам про важливість співчуття, інтуїції та алхімічної плинності.

Баланс між цими двома енергіями закликає нас встановити структуру, не втрачаючи зв'язку з ширшою картиною. Як ми можемо поважати наші повсякденні обов'язки, водночас дозволяючи собі мріяти та відчувати.

По суті, і Діва, і Риби є цілителями, тому це майбутнє місячне затемнення проллє яскраве світло на те, що означає для вас справжнє, справжнє благополуччя.

Що я можу зробити, щоб підготуватися до коридору затемнень у вересні 2024 року?

Нічого. Абсолютно нічого не робіть. Коли настає сезон затемнень, просто підніми руки та дозволь всесвіту робити свою справу. Деякі з вас можуть піддатися спокусі встановити наміри під цим небом, але це вкрай не рекомендується.

Енергія затемнення занадто непередбачувана, занадто мінлива і надто нестійка для магічних творінь - маніфестації часто спотворюються або (що ще гірше) дають зворотний ефект у цей час, так що краще просто причаїтися і дозволити фішкам впасти, коли вони можуть. І замість того, щоб намагатися розставити речі, які явно не підходять, використовуйте цей період, щоб зупинитися та поміркувати.

Місячне затемнення знаменує собою важливі поворотні моменти, і оскільки це місячне затемнення в Рибах починає зовсім нову серію, це чудовий час провести інвентаризацію того, що відбувається у вашому житті прямо зараз.

Чи задоволені своїми поточними обставинами? Що працює? Що ні? Спостерігайте, що виділяється в цей момент, тому що навіть якщо це здається неприємним вірте, що це затемнення показує вам саме те, що вам потрібно побачити.

Головне — залишатися відкритим, сприйнятливим та адаптивним. На той час, як ця серія завершиться в 2027 році, ви оглянетеся назад і зрозумієте, як далеко ви просунулися.

Джерело: thecut .

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