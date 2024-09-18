Відповідно до астрології, ваш знак зодіаку також впливає на ваше особисте життя, кар'єру та весь життєвий шлях!

Кожен знак пов'язаний із певним набором рис особистості та характеристик, які залежать від становища Сонця, Місяця та планет під час народження людини, дізнайтеся, які знаки Зодіаку підходять один одному.

Які знаки зодіаку підходять один одному?

В астрології сумісність двох людей визначається положенням їх сонця, місяця та висхідних знаків у їх натальних картах.

1. Овен

Якщо ви народилися в період з 21 березня по 19 квітня, то ви належите до першого знаку зодіаку - Овну.

Овен — вогненний знак зодіаку, і люди, які належать до цього знаку, вважаються пристрасними, енергійними та впевненими у собі.

Бажаєте дізнатися, хто ваша ідеальна пара? Відповідно до астрології, Овен і Лев — обидва вогняні знаки, які добре підходять один одному, оскільки мають багато спільних рис, таких як любов до пригод, азарт і ризик.

Ще однією парою для Овна є Стрілець, оскільки обидва ці знаки зодіаку схильні до пригод і люблять досліджувати щось нове.

Кажуть також, що Овни та Близнюки обидва енергійні та люблять спілкуватися, що може зробити їхні стосунки дуже веселими та захоплюючими!

2. Телець

Для тих, чий день народження припадає на період з 20 квітня по 20 травня, знак зодіаку – земний Телець.

Будучи другим знаком зодіаку, Тельці розумні, амбітні і заслуговують на довіру.

Коли справа доходить до пошуку другої половинки, Телець, як кажуть, найбільше сумісний з Дівою, ще одним земним знаком, оскільки їх поєднує практичний підхід до життя.

Козеріг — ще один земний знак, який, як то кажуть, добре підходить Тельцям, оскільки вони поділяють любов до стабільності та безпеки.

Відповідно до сумісності знаків зодіаку, водні знаки Рак та Риби також добре підходять Тельцям!

3. Близнюки

Якщо ви народилися з 21 травня до 20 червня, то ваш знак зодіаку - Близнюки.

Близнюки - повітряний знак, відомий своєю різносторонністю, комунікабельністю та інтелектом.

Згідно з астрологією, Близнюки та Водолій відмінно підходять один одному, оскільки обидва є повітряними знаками, а це означає, що у них багато спільних рис, таких як любов до інтелектуальних бесід, незалежність та свобода.

Які ще знаки зодіаку підходять Близнюкам? Астрологія каже, що Терези мають ті ж якості і люблять спілкування, мистецтво і культуру.

Близнюки також найбільш сумісні з Овном, незважаючи на те, що вони вогненний знак, вони відомі своєю енергією, пристрастю та ентузіазмом!

4. Рак

Ті, хто народився в період з 21 червня по 22 липня, потрапляють під водний знак Раку, який асоціюється з емоційними, чутливими та турботливими рисами характеру.

Згідно з астрологією, Рак знаходиться у фінальній стадії зі Скорпіоном, оскільки обидва є водними знаками, а це означає, що вони емоційні та чутливі.

Риби - ще один водний знак, який вважається сумісним через те, що їм притаманні такі риси, як чутливість та інтуїція.

Кажуть, що Ракам чудово підходить земний знак зодіаку Телець, оскільки люди під цим знаком зодіаку можуть забезпечити Раку стабільність та безпеку, які йому потрібні у стосунках.

5. Лев

Якщо ваш день народження припадає на період з 23 липня до 22 серпня, то так, ви вгадали, ви Лев!

П'ятий астрологічний знак зодіаку, Лев, - вогненний знак, відомий своєю впевненістю, щедрістю та любов'ю до загальної уваги.

Якщо ви Лев і хочете дізнатися про сумісність знаків зодіаку у відносинах, не хвилюйтеся, ми вам допоможемо.

Серед знаків Зодіаку, які підходять один одному , кажуть, що Овен і Лев — чудова пара, оскільки вони обидва вогняні знаки і поділяють любов до пригод, азарту та пристрасті.

Інший вогненний знак, Стрілець, може бути добрим для стосунків з Левом, оскільки їх поєднує любов до подорожей, досліджень та навчання.

Лев також може мати прекрасні стосунки з повітряним знаком. Близнюки - це повітряний знак, оскільки вони відомі своєю товариськістю, цікавістю та комунікабельністю!

6. Діва

Ваш знак зодіаку — Діва, якщо ваш день народження припадає на період із 23 серпня по 22 вересня.

Діви, земний знак, керований Меркурієм, відомі своїм аналітичним та практичним складом розуму.

Хоча ваш знак зодіаку не обов'язково вплине на успіх стосунків, вважається, що Діва добре підходить Тельцю, оскільки обидва є земними знаками, а це означає, що їм притаманне загальне почуття практичності та приземленості.

Як і Діва, Козеріг - земний знак, і їх поєднує схожа трудова етика, практичність і увага до деталей, що робить їх ідеальною парою в плані відносин.

Незважаючи на те, що Рак – водний знак, а Діва – земний, їх поєднує прагнення до стабільності та безпеки, а це означає, що ці два знаки зодіаку можуть добре доповнювати один одного!

7. Терези

Терези - знак зодіаку, що народився в період з 23 вересня по 22 жовтня.

Якщо вам, Терезам, не дуже щастило в минулих відносинах, то це може бути пов'язане з тим, що ви зустрічалися не з тими знаками зодіаку.

Відповідно до астрологічної теорії, Терези, як правило, добре працюють з Близнюками, оскільки обидва знаки є повітряними і мають такі риси, як товариськість і товариськість.

Водолій - повітряний знак, який підходить Терезам, оскільки обидва знаки цінують незалежність і свободу у відносинах, при цьому цінуючи унікальні якості один одного.

Відносини між Терезами і Стрільцем також будуть добрими, оскільки цей вогняний знак здатний привнести хвилювання і пригоди в життя Терезів!

8. Скорпіон

Наступним у нашому посібнику із сумісності знаків зодіаку є Скорпіон.

Людей, що народилися під знаком Скорпіона (23 жовтня - 21 листопада), часто характеризують як пристрасних, палких та емоційних.

Для тих, хто хоче, щоб Купідон допоміг вам підібрати людину, яка відповідає вашому знаку зодіаку, астрологія каже, що Скорпіон і Рак — чудова пара, оскільки обидва цінують відданість та глибокі зв'язки.

Риби - ще один водний знак, який може бути дуже сумісний зі Скорпіоном, оскільки обидва знаки творчі, інтуїтивні та цінують емоційну глибину.

Скорпіони також, як правило, сумісні з Дівами у відносинах, незважаючи на те, що вони є земним знаком, ці два знаки зодіаку добре доповнюють один одного.

9. Стрілець

Ви народилися у період з 22 листопада до 21 грудня? Давайте знайдемо вашу другу половинку.

Вважається, що Стрілець добре підходить Овну, оскільки обидва є вогняними знаками, яким властивий пристрасний та авантюрний дух, або, принаймні, так каже астрологія!

Лев — ще один знак зодіаку, який добре сумісний зі Стрільцем, оскільки ці два знаки поділяють любов до пригод та прагнення гострих відчуттів.

Стрілець та Водолій астрологічно сумісні, оскільки їх поєднує любов до свободи та незалежності, що може зробити їх гарною любовною парою!

10. Козеріг

Ваш день народження припадає на період із 22 грудня по 19 січня? Ви знаходитесь у пошуках любовної спілки своєї мрії?

Що стосується сумісності в коханні, Козероги, як правило, добре ладнають з іншими земними знаками, такими як Телець, завдяки спільній практичній натурі, а також прагненню стабільності та безпеки.

Ще один земний знак – Діва та Козеріг – обидва аналітичні та уважні до деталей, що може зробити їх відмінними партнерами.

Незважаючи на те, що у Стрільця та Козерога дуже різні характери, вони можуть багато чого навчитися один у одного і вважаються сумісними знаками зодіаку!

11. Водолій

Якщо ви народилися в період з 20 січня по 18 лютого, то барабанний дріб, будь ласка… ви — Водолій.

Хочете знайти кохання всього свого життя? Ми розповімо вам про сумісність за знаком зодіаку!

Водолії, як правило, добре ладнають з іншими повітряними знаками, такими як Близнюки, оскільки їх поєднує любов до знань, свободи та незалежності.

Терези також поділяють любов Водолія до справедливості, рівності та спілкування, що робить ці два знаки зодіаку сумісними.

Крім того, Овен і Водолій поділяють любов до пригод та свободи, що може зробити їх союзом, створеним на небесах!

12. Риби

Нарешті, у нашому пості про сумісність знаків зодіаку представлено останнє сузір'я зодіаку – Риби.

Риби - чутливий та емоційний водний знак, чий день народження припадає на період з 19 лютого по 20 березня.

Якщо ви хочете побудувати повноцінні відносини, ідеальним варіантом стане пара з представником водної стихії, наприклад, Раком, оскільки їх пов'язує глибокий емоційний зв'язок, а також схожий підхід до любові та стосунків.

Ще один водний знак, Скорпіон, пристрасний та інтенсивний, що може добре поєднуватися з Рибами.

Незважаючи на те, що Козеріг є земним знаком, його практична натура доповнює мрійливий та творчий бік Риб, що також ідеально поєднується з ними!

Джерело: urbanstudentlife .

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