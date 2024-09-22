Адвокатка розповіла, що українці, які мають бронювання від мобілізації, можуть бути мобілізовані лише за однієї умови.

Громадяни, які мають бронювання на роботу та звертаються до територіального центру комплектування (ТЦК) для оформлення військово-облікових документів (ВОД), можуть бути мобілізовані лише за умови їх добровільної згоди.

Про це повідомила адвокатка Олена Пономаренко на порталі "Юристи.UA".

Для відвідування ТЦК такі особи повинні мати при собі витяг про бронювання.

Адвокатка уточнила, що під час візиту до ТЦК необхідно мати документи, які підтверджують наявність бронювання. Це дозволить уникнути непорозумінь та підтвердити статус заброньованого.

Якщо громадянин має бронювання, єдиною небезпекою під час оформлення ВОД може бути агітація підписати добровільну згоду на проходження військової служби.

Які документи необхідні для візиту до ТЦК

Юристка Олена Пономаренко підкреслила, що для візиту в ТЦК в ідеалі слід мати витяг про бронювання. Цей документ можна отримати у роботодавця.

Раніше Politeka також писала про те, що у Міністерстві оборони України активно працюють над створенням функціоналу, що дозволить автоматизувати процес вручення повісток українським чоловікам. Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий. Як зазначив Берестовий, наразі процес виписки повісток є трудомістким.

Останні новини України:

Нагадаємо, затримано заступника Міністра енергетики України.

Як повідомляла Politeka, в Україні виявили новий скандал на закупівлях для військових.

Також Politeka писала, що СБУ встановили нового агента рф.