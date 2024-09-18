Економічне бронювання від мобілізації може бути надане не більше ніж 30-50% чоловічого складу компанії - остаточне рішення про те, хто саме підлягає такому бронюванню, ухвалює уряд.

Про це член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак ("Слуга народу") розповів в ефірі КИЇВ24.

"Суми, які там передбачені, – це від 20-30 тисяч грн, та гібридний формат, про який все суспільство дискутує", – повідомив народний депутат.

Кицак зазначив, що наразі існують обмеження щодо фінансування, але ситуація може змінитися залежно від остаточного рішення Кабінету Міністрів.

Нардеп уточнив, що фізично витрати на бронювання покриває роботодавець, але не для всіх чоловіків – є обмеження в 30-50%, яке залежить від остаточного рішення. Наразі остаточне рішення ще не прийнято. Зараз чекають на офіційне рішення Кабміну, яке визначить або розширить категорії осіб, що можуть скористатися таким бронюванням.

Нагадаємо, що уряд наразі розглядає кілька моделей економічного бронювання. Одна з пропозицій передбачає встановлення вимоги до заробітної плати: для отримання бронювання особа повинна офіційно заробляти щонайменше 34 500–35 000 гривень на місяць.

Інший сценарій передбачає, що критерій заробітної плати буде доданий до чинної постанови Кабміну №76, яка вже зараз дозволяє бронювати співробітників критичних для економіки підприємств.

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