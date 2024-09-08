Дружина померлого воїна, яка проживає у Львівській області, звернулася до суду із проханням щодо стягнення компенсації з військової частини.

У Житомирській області сталося трагічне випадкове вистрілювання, в результаті якого один боєць військової частини випадково поранив іншого, що призвело до його загибелі. Дружина загиблого воїна, яка мешкає у Львівській області, подала позов до суду з вимогою стягнення компенсації з військової частини. Про це йдеться у вироку, який Кам'янка-Бузький районний суд Львівської області.

У судових матеріалах йдеться про те, що чоловік позивачки проходив службу за мобілізацією в одній з військових частин Житомира. 1 серпня 2022 року його застрелив солдат, який перебував у стані наркотичного сп'яніння. Це сталося випадково під час чистки зброї, як показало службове розслідування.

У січні 2023 року суд визнав солдата винним у вбивстві та зобов'язав його виплачувати дружині загиблого компенсацію, включаючи щомісячні виплати на утримання дитини. Однак, оскільки винуватець не виконав своїх зобов'язань, дружина вирішила стягнути компенсацію з військової частини, де відбулася трагедія.

Представник військової частини заперечив проти задоволення позову, зазначивши, що жінка підписала договір про виплату компенсації з винуватцем, що підтверджує відсутність претензій до частини через загибель її чоловіка.

Суд постановив, що військова частина повинна виплатити 100 тисяч гривень за моральну шкоду, завдану близьким загиблого, а також 150 тисяч гривень на утримання його неповнолітнього сина.

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