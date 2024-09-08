Супруга умершего воина, проживающая во Львовской области, обратилась в суд с просьбой о взыскании компенсации с воинской части.

В Житомирской области произошел трагический случайный выстрел, в результате которого один боец ​​воинской части случайно ранил другого, что привело к его гибели. Супруга погибшего воина, проживающая во Львовской области, подала иск в суд с требованием взыскания компенсации с воинской части. Об этом говорится в приговоре Каменко-Бугского районного суда Львовской области.

В судебных материалах говорится, что мужчина истицы проходил службу по мобилизации в одной из воинских частей Житомира. 1 августа 2022 года его застрелил находившийся в состоянии наркотического опьянения солдат. Это произошло случайно при чистке оружия, как показало служебное расследование.

В январе 2023 года суд признал солдата виновным в убийстве и обязал его выплачивать жене погибшего возмещение, включая ежемесячные выплаты на содержание ребенка. Однако, поскольку виновник не выполнил своих обязательств, супруга решила взыскать компенсацию с воинской части, где произошла трагедия.

Представитель воинской части возразил против удовлетворения иска, отметив, что женщина подписала договор о выплате компенсации с виновником, что подтверждает отсутствие претензий к части из-за гибели ее мужа.

Суд постановил, что воинская часть должна выплатить 100 тысяч гривен за моральный ущерб, причиненный близким погибшего, а также 150 тысяч гривен на содержание его несовершеннолетнего сына.

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