Экономическое бронирование от мобилизации может быть предоставлено не более 30-50% мужского состава компании – окончательное решение о том, кто именно подлежит такому бронированию, принимает правительство.

Об этом член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак ("Слуга народа") рассказал в эфире КИЕВ24.

"Сумы, которые там предусмотрены - это от 20-30 тысяч грн, и гибридный формат, о котором все общество дискутирует", - сообщил народный депутат.

Кицак отметил, что в настоящее время существуют ограничения по финансированию, но ситуация может измениться в зависимости от окончательного решения Кабинета Министров.

Нардеп уточнил, что физически расходы по бронированию покрывает работодатель, но не для всех мужчин – есть ограничение в 30-50%, которое зависит от окончательного решения. Окончательное решение еще не принято. Сейчас ожидают официального решения Кабмина, которое определит или расширит категории лиц, которые могут воспользоваться таким бронированием.

Напомним, что правительство рассматривает несколько моделей экономического бронирования. Одно из предложений предусматривает установление требования к заработной плате: для получения бронирования лицо должно официально зарабатывать не менее 34 500–35 000 гривен в месяц.

Другой сценарий предполагает, что критерий заработной платы будет добавлен в действующее постановление Кабмина №76, которое уже сейчас позволяет бронировать сотрудников критических для экономики предприятий.

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