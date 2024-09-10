За словами капітана ЗСУ Булича, захисникам іноді важко емоційно через контент у соцмережах.

Українські військові на фронті негативно реагують на ухилянтів. Їм важко приймати чоловіків, які у соцмережах хваляться походами в спортзал або на стрільбище для розваги.

Про це повідомив капітан ЗСУ Олександр Буліч в ефірі АрміяTV.

"Так чи інакше, говориш про людей, яких вважав друзями, а вони підло втекли, перепливши Тису, заплативши якимось контрабандистам, або поробили собі "ліві" довідки. Ти говориш, бо тебе це оточує", — пояснив капітан ЗСУ Олександр Буліч.

За словами Буліча, захисникам інколи важко емоційно через контент у соцмережах. Він навів приклад ситуації, коли військовий, повернувшись з важкої задачі, бачить у смартфоні фото "матусиних бусинок" у спортзалі, які мають довідки, що не можуть служити в армії.

Крім того, капітан висловив невдоволення тим, що деякі громадяни під час війни збираються на полігоні, щоб постріляти з власної зброї, але не вступають до ЗСУ, бо "готуються".

"До чого пацани готуєтеся? До вторгнення інопланетян? Переживаєте, що раптом, поки мужики на фронті, вторгнуться інопланетяни і не буде кому тил прикрити? Тоді це виправдано", — додав він.

Нагадаємо, в умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні, що триває через агресію рф, до військової служби залучають чоловіків віком від 25 до 60 років.

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