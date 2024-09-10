Украинские военные на фронте негативно реагируют на уклоняющихся. Им тяжело принимать мужчин, которые в соцсетях хвалятся походами в спортзал или на стрельбище для развлечения.

Об этом сообщил капитан ВСУ Александр Булич в эфире АрмияTV.

"Так или иначе, говоришь о людях, которых считал друзьями, а они подло сбежали, переплыв Тису, заплатив каким-то контрабандистам, или сделали себе "левые" справки. Ты говоришь, потому что тебя это окружает", - объяснил капитан ВСУ Александр Булич.

По словам Булича, защитникам иногда тяжело эмоционально из-за контента в соцсетях. Он привел пример ситуации, когда военный, вернувшись из трудной задачи, видит в смартфоне фото "маменькиных бусинок" в спортзале, имеющих справки, которые не могут служить в армии.

Кроме того, капитан выразил недовольство тем, что некоторые граждане во время войны собираются на полигоне, чтобы пострелять из собственного оружия, но не вступают в ВСУ, потому что "готовятся".

"К чему пацаны готовитесь? К вторжению инопланетян? Переживаете, что вдруг, пока мужики на фронте, вторгнутся инопланетяне и некому будет ты прикрыть? Тогда это оправдано", - добавил он.

Напомним, в условиях военного положения и общей мобилизации в Украине, продолжающейся из-за агрессии рф, в военную службу привлекают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет.

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