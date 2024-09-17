Наразі процес виписки повісток є трудомістким: їх створюють вручну, роздруковують, після чого начальник ТЦК підписує їх і ставить печатку, а далі повістки розносять.

У Міністерстві оборони України активно працюють над створенням функціоналу, що дозволить автоматизувати процес вручення повісток українським чоловікам.

Про це розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони України Олег Берестовий.

Як зазначив Берестовий, наразі процес виписки повісток є трудомістким: їх створюють вручну, роздруковують, після чого начальник ТЦК підписує їх і ставить печатку, а далі повістки розносять. Берестовий вважає цей процес неприйнятним.

"Ми зробили зараз функціонал, щоб повістку можна було генерувати в реєстрі "Оберіг", підписувати електронним підписом начальника ТЦК і навіть не роздруковувати безпосередньо в ТЦК. Воно буде йти одразу на централізований друк, звідти – на Укрпошту, вона розвозитиме, а в нас буде інформація, де повістка знаходиться: чи вона була доставлена, чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло тощо", – розповів посадовець.

Берестовий також зазначив, що новий процес буде прозорим і надасть військово-політичному керівництву більш точну інформацію, ніж є зараз.

"В Резерв+ буде функція: як через сканер QR можна буде перевірити чи дійсно начальник ТЦК підписав цю повістку, чи вона законна, валідна, легальна і її ніхто інший не підписав по дорозі до автобусної зупинки", – пояснив Олег Берестовий.

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