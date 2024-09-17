Сейчас процесс выписки повесток трудоемкий: их создают вручную, распечатывают, после чего начальник ТЦК подписывает их и ставит печать, а дальше повестки разносят.

В Министерстве обороны Украины активно работают над созданием функционала, что позволит автоматизировать процесс вручения повесток украинским мужчинам.

Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой.

Как отметил Берестовый, сейчас процесс выписки повесток трудоемкий: их создают вручную, распечатывают, после чего начальник ТЦК подписывает их и ставит печать, а дальше повестки разносят. Берестовой считает этот процесс неприемлемым.

"Мы сделали сейчас функционал, чтобы повестку можно было генерировать в реестре "Оберіг", подписывать электронной подписью начальника ТЦК и даже не распечатывать непосредственно в ТЦК. Оно будет идти сразу на централизованную печать, оттуда – на Укрпочту, она будет развозить, а у нас будет" информация, где повестка находится: была ли она доставлена, или нет, или где-то потеряна, сколько времени на доставку ушло и т.д.", - рассказал чиновник.

Берестовый также отметил, что новый процесс будет прозрачным и предоставит военно-политическому руководству более точную информацию, чем сейчас.

"В Резерв+ будет функция: как через сканер QR можно будет проверить действительно ли начальник ТЦК подписал эту повестку, законная ли она, валидная, легальная и ее никто другой не подписал по дороге к автобусной остановке", – пояснил Олег Берестовый.

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