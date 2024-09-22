Адвокат рассказала, что украинцы, которые имеют бронирование от мобилизации, могут быть мобилизованы только при одном условии.

Граждане, имеющие бронирование на работу и обращающиеся в территориальный центр комплектования (ТЦК) для оформления военно-учетных документов (ВОД), могут быть мобилизованы только при условии их добровольного согласия.

Об этом сообщила адвокат Елена Пономаренко на портале "Юристы.UA".

Для посещения ТЦК такие лица должны иметь при себе выписку о бронировании.

Адвокат уточнила, что во время визита в ТЦК необходимо иметь документы, подтверждающие наличие бронирования. Это позволит избежать недоразумений и подтвердить статус забронированного.

Если у гражданина есть бронирование, единственной опасностью при оформлении ВОД может быть агитация подписать добровольное согласие на прохождение военной службы.

Какие документы необходимы для визита в ТЦК

Юрист Елена Пономаренко подчеркнула, что для визита в ТЦК в идеале следует иметь выдержку о бронировании. Этот документ можно получить у работодателя.

Ранее Politeka также писала , что в Министерстве обороны Украины активно работают над созданием функционала, что позволит автоматизировать процесс вручения повесток украинским мужчинам. Об этом рассказал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Украины Олег Берестовой. Как отметил Берестовый, сейчас процесс выписки повесток трудоемок.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.