Зменшення призовного віку до 25 років уже підсилило армію, а остаточну оцінку необхідності таких змін можна буде зробити лише після аналізу Генштабу.

Рішення про можливе зниження призовного віку до 20 років має як військову, так і політичну складову, однак воно є досить ризикованим.

Про це народний депутат Сергій Рахманін, член Комітету з національної безпеки, розповів в інтерв'ю Українській правді.

За словами Рахманіна, члени комітету зверталися до Генерального штабу з пропозицією зменшити мінімальний призовний вік з 25 до 20 років, однак Генштаб наразі не вбачає в цьому нагальної потреби.

Нардеп зазначив, що зменшення призовного віку до 25 років уже підсилило армію, а остаточну оцінку необхідності таких змін можна буде зробити лише після аналізу, який Генштаб проведе наприкінці вересня.

Рахманін акцентував на військовій важливості таких рішень, адже молодь здатна виконувати бойові завдання ефективніше, ніж старші військовослужбовці. Політичний аспект також важливий — це рішення має бути затверджене президентом, як верховним головнокомандувачем.

Він також звернув увагу на демографічні реалії в Україні, зазначивши, що зменшення мобілізаційного віку до 20 років може бути ризикованим через малий прошарок молоді в країні. "Не можна ігнорувати цей ризик, навіть в умовах, коли Україна стикається з серйозними загрозами," — резюмував нардеп.

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