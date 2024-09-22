Євросоюз готовий підтримати тих, хто хоче повернутися в Україну, і планує обговорити з українською владою, як це зробити найкращим чином.

Чоловіки призовного віку з України не будуть примусово виселятися з території Європейського Союзу.

Це підтвердила єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон у інтерв'ю Радіо Свобода.

Вона підкреслила, що ЄС не застосовуватиме дискримінаційний підхід до українських біженців, заснований на їхній статі, віці або військовій призовній придатності.

Йоганссон зазначила, що Євросоюз готовий підтримати тих, хто хоче повернутися в Україну, і планує обговорити з українською владою, як це зробити найкращим чином. "Ми нікого не виселятимемо з ЄС", – наголосила вона, відповідаючи на питання про можливу допомогу Україні в поверненні чоловіків призовного віку з-за кордону.

Зараз в ЄС перебуває 4,5 мільйона українців, на яких поширюється директива про тимчасовий захист, і ця цифра поступово зростає. "Приріст складає приблизно 10 тисяч на тиждень, і ми також спостерігаємо, як люди повертаються. Хоча це не різке зростання, але тенденція очевидна", – додала Йоганссон.

Раніше Politeka також писала про те, що працівники військкоматів, на думку військового на псевдо "Пітбуль", повинні самі вирушити на фронт, а не відправляти туди випадкових, невмотивованих чоловіків.

"Пітбуль" також пропонує відправляти на поле бою поліцейських, оскільки, на його думку, їх надто багато для забезпечення порядку на вулицях, і вони вже мають бойовий досвід.

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