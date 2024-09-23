В Україні під час воєнного стану військовозобов'язані можуть отримати штрафи за ухилення від служби, які коливаються від 17 000 до 25 000 гривень (для юридичних осіб — від 34 000 до 59 500 гривень), але існують можливості для їх успішного оскарження.

Юрист Дмитро Франчук вказує на кілька підстав для оскарження.

Підстави для оскарження штрафу

Недотримання процедури: Неналежне повідомлення: повістка не була вручена або вручена з порушенням термінів.

Помилки у документі: у штрафі не вказано причини накладення або порядок оскарження.

Неправомірне проведення засідання: комісія не мала повноважень або порушила порядок. Відсутність підстав для штрафу: Особа не підлягає обліку: є законні підстави для звільнення (вік, здоров'я, сімейні обставини), які не були враховані.

Поважні причини для неявки: наявність документів, що підтверджують об'єктивні причини.

Помилки у документах: невірна інформація, що стала основою для штрафу. Неналежні дії ТЦК та СП: Шантаж та погрози: тиск з боку працівників.

Дискримінація: накладення штрафу на основі раси, релігії чи політичних поглядів.

Незаконне вилучення документів: без підстав.

Процедура оскарження

Оскаржити штраф можна протягом 30 днів. Для цього потрібно подати заяву, в якій вказати:

Персональні дані.

Реквізити штрафу.

Аргументи проти штрафу.

Докази (за наявності).

Заяву можна подати особисто, поштою чи електронно. ТЦК та СП зобов'язані розглянути її протягом 10 днів і, у разі визнання обґрунтованою, скасувати штраф.

Оскарження в суді

Франчук зазначає, що вже є прецеденти скасування штрафів в судах. Наприклад, Верховинський районний суд 11 червня 2024 року скасував штраф за неявку до військкомату, оскільки ТЦК не надало достатніх доказів. Аналогічно, Київський районний суд 20 травня 2024 року скасував штраф за неналежне інформування про зміну місця проживання.

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