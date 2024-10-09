Коли літо закінчується, а зима не за горами, осінь стає критичним моментом для догляду за газоном.

Багато хто помилково вважає, що весна — це єдиний час для догляду, але без належної уваги восени здоров’я вашого ландшафту може виявитися під загрозою.

Як доглядати за газоном восени?

Крок перший - обрізка рослин. Не поспішайте з обрізкою, поки рослини ще цвітуть. Чекайте, поки цвітіння закінчиться. Це дозволить уникнути стресу для рослин та підготує їх до зимівлі.

Крок другий - підживлення грунту. Попри думку, що восени рослини не потребують добрив, підживлення є важливим. Фосфатні та калійні добрива слід вносити з серпня по листопад. Азотні добрива застосовують до кінця жовтня. Ці поживні речовини допоможуть рослинам підготуватися до зимових холодів.

Крок третій - висадка рослин. Осінь з дощами – ідеальний час для посадки дерев і кущів. Волога допоможе їм вкоренитися, що підвищить шанси на виживання взимку. Обирайте дні з хорошою погодою для посадки.

Крок четвертий - полив. Не припиняйте поливати, навіть якщо листя вже опало. Молоді рослини потребують регулярного зволоження, особливо протягом перших кількох тижнів після посадки.

Крок п'ятий - скошування газона. Скошувати траву рекомендується навіть восени, але не більше ніж на 2,5 см за раз. Це допоможе уникнути надмірного зростання та забезпечить здоровий вигляд газону.

Крок шостий -прибирання скошених рослин. Скошену траву краще прибрати, щоб запобігти появі коричневих плям. Висушіть її в сухому місці, а не залишайте на газоні.

Крок сьомий - мульчування. Рання осінь — найкращий час для мульчування. Вибирайте подрібнену мульчу з листяних порід дерев. Уникайте соснової кори, яка може розмитися.

Крок восьмий - прибирання листя. Не залишайте опале листя, адже воно може заважати росту нових рослин. Регулярно згрібайте листя та підтримуйте порядок на ділянці.

Крок дев'ятий - підготовка до весни. Не чекайте весни для підготовки грядок для квітів. Восени розпушуйте землю на обраних ділянках.

Крок десятий - решулювання поливу. Зниження температури вимагає коригування режиму поливу. Поливайте газон вранці, щоб уникнути грибкових проблем.

Дотримуючись цих порад, ви зможете забезпечити своєму газону належний догляд і підготувати його до зимівлі.

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