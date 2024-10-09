Листя волоського горіха — це не просто непотрібні відходи, а справжній скарб для садівників, які знають, як його використати.

Юглон, що міститься в листі, справді може заважати росту інших рослин. Однак, після опадання листя восени його концентрація знижується. Листя, зібране в цей період, багате на органічні речовини та поживні елементи, які можуть значно покращити стан ґрунту.

Способи використання листя волоського горіха в саду:

Компостування: один із найпоширеніших методів — додавання листя до компостної купи. Змішуйте його з азотними добривами та перегноєм, зволожуйте шари та накривайте плівкою. Навесні переверніть компост для рівномірного дозрівання. Готовий компост стане відмінним підживленням для рослин восени наступного року.

Мульчування: листя волоського горіха ідеально підходить для мульчування. Використовуйте його для захисту кущів, цибулинних квітів, плодових дерев і навіть цибулі та часнику. Мульча допомагає зберігати вологу у ґрунті, запобігає вимиванню поживних речовин і має антисептичні властивості завдяки юглону.

Попіл: спалювання листя є ще одним ефективним способом зменшення юглону. Отриману золу можна використовувати як добриво для зниження кислотності ґрунту. Вона багата на мікроелементи, підходить для більшості рослин, але не рекомендується для нейтральних ґрунтів.

Листя волоського горіха не тільки підвищує родючість ґрунту, але й захищає рослини від шкідників і хвороб завдяки своїм природним антисептичним властивостям.

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