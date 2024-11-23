Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 24 листопада, дізнайтеся, що на вас чекає в цей день.

Гороскоп на картах Таро для кожного знака зодіаку на 24 листопада прийшов час почати життя заново, і коли ви починаєте з точки зору подяки, це набагато простіше.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 24 листопада.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Путівник

Настав напружений тиждень, і за такої кількості подій ви готові до тиші та спокою.

Чи проводитимете час з друзями та родиною чи підете на громадський захід? Знайдіть час для себе, щоб ви освіжилися та відновили сили.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Лицар Пентаклей

Гроші на столі, Телець. У вас є багато можливостей компенсувати фінансові втрати.

Можливо вам доведеться пошукати трохи старанніше, ніж хотілося б, але ви знайдете те, що шукаєте.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Корольова Кубків

Не дозволяйте занепокоєнню придушити ваш внутрішній голос. Ваша материнська та дбайлива натура жива та здорова.

Частина вас хоче бути там, щоб допомогти нужденному другу.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Сіль Жезлов

Увімкніть хорошу музику, випийте улюблений напій для дорослих та налаштуйтеся на правильний лад.

Ви можете створити щось дивовижне вже сьогодні, якщо у вас є бажання зробити це.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Корольова Мечів

У вас блискучий розум та гостра інтуїція, народжені вашим життєвим досвідом.

Ваша дружба, як друг, який поруч, коли вам потрібна рука допомоги, підтримує, живить та зцілює.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Дурень

Щось добре десь там кличе вас на ім'я, і ​​коли ви знаєте, що це правильно, ви поспішайте за цим. Ви не чекатимете, поки хтось дасть вам дозвіл слідувати за своїми мріями. Коли ви готові жити тим життям, яке хочете, ви берете свою мету і йдете за нею.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Суд

Ваша історія життя не повинна зникати даремно. Ви маєте сильну історію, яку можна розповісти.

Так що, незалежно від того, чи вирішите ви писати стовпчик порад, особистий блог або твітнути кілька думок на день, те, чим ви можете поділитися, має значення Не соромтеся публікувати те, що ви думаєте про інших.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Шістка Пентаклей

Якщо у вас немає грошей, щоб заплатити другові за його навички, можливо, він буде готовий зайнятися з вами бартером та торгівлею.

Якщо ви маєте щось цінне, що їм потрібно, запропонуйте обмінятися роботою. Можливо, вам обом краще допомагатиме один одному, ніж наймати когось іншого за плату.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Десятка Жезлов

Живіть за коштами. У житті так багато вимог, що здається, ніби треба робити більше, щоб стати кращими.

Навіщо заохочувати боротьбу, якщо можна заощадити на деяких сферах життя та зменшити фінансовий тягар?

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Королева Жезлов

Ви сподіваєтесь завести дитину? Якщо ви намагаєтеся створити сім'ю, ця карта Таро вказує на те, що ви вступаєте в родючий час. Це може бути місяць, коли ви знайдете успіх.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Королева пентаклів

Ви надійна людина, тому всі, здається, просять вас допомогти в останню мить. Люди можуть сказати, що у вас є відношення «зробити це», і якщо ви можете бути поряд у скрутну хвилину, ви будете поряд.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Помірність

Ви надто багато думаєте? Ця карта Таро показує, що ви можете турбуватися про питання, яке ви не можете контролювати. Відпустіть його і подивіться, як всесвіт розбереться із ситуацією.

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