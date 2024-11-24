Гороскоп на картах Таро для кожного знака зодіаку на 25 листопада є речі, які виходять на перший план.

Гороскоп Таро для кожного знака зодіаку на 25 листопада сьогоднішня карта розкриває деякі цікаві ідеї.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденне ворожіння на картах Таро для знаку зодіаку на 25 листопада:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: П'ятірка Жезлов

Ця карта Таро попереджає, що сьогодні ви можете зіткнутися із несподіваними неприємностями. У всіх ситуаціях панує хаос, але коли ви готові наперед, у них легше орієнтуватися. Тому зберігайте налаштування «можна зробити».

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: П'ятірка Мечів

Іноді люди просто хочуть посперечатися з вами. Ви можете дати їм слушну пораду, але вони все одно думають, що знають краще. Хоча нелегко дозволити людині зазнати невдачі самостійно, це може бути єдиним способом, яким він навчиться. Жорстке кохання.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: пара жезлів

Ви можете деякий час перебувати в глухому куті, тому що не впевнені, який шлях вам слід вибрати. Можливо, ви не готові зробити вибір прямо зараз. Дещо більше інформації може допомогти вам прийняти мудре рішення.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Дев'ятка Пентаклей

Нездатність людини бути доброю у важкі часи є ознакою того, що в неї є внутрішнє нещастя. Ви не можете зробити когось щасливим, він має обрати бути самим собою.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Мир

Удача знаходить вас там, де ви працюєте старанно. Якщо ви бачите, що хочете змінити щось, знайдіть шлях, який приведе вас до вашої долі.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Башта

Проблеми можуть виникнути з нізвідки, і це приголомшує. Ви можете швидко вчитися та навчитися робити все правильно. Не дозволяйте шоку від незнання завадити вам зробити правильний вчинок на даний момент.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Ієрофант

Старомодний одяг повертається. Якщо ви любите все ретро, ​​це може бути ваш час сяяти!

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: Сонце

Це чудовий день для вас, щоб дослідити всі радості, які можуть принести життя. Побалуйте себе чимось веселим, навіть якщо вам здається, що це трохи дорого. Чим більше ви дозволяєте собі виходити за межі своїх обмежень, тим легше стає дотягтися до зірок.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Зірка

Всесвіт прокладає вам шлях до мрії. Не переставайте вірити у себе. Те, що має бути, завжди прийде до вас, чи готові ви чи ні.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Колісниця

Ви повинні триматися за свої цілі обома руками. Ви можете втомитися і втомитися, але це завжди відбувається, коли ви так близькі до фінішу. Продовжуйте рухатися вперед. Ви не пошкодуєте, якщо дійдете кінця.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Імператор

Ви можете відчувати, що здалися, але ви воїн-боєць. Ви не будете довго падати.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Карта Таро: Двійка Кубків

Емоції можуть бути такими заплутаними, але як тільки ви у всьому розберетеся, настає момент осяяння. Страх перетворюється на впевненість, і тоді ви готові підкорити світ!

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