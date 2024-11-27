Гороскоп на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 28 листопада з прогнозом із використанням нумерології та астрології вже тут.

Дізнайтеся, що принесе вам щоденний гороскоп на картах Таро для знаку зодіаку на 28 листопада.

До вашої уваги пропонується ворожіння на одній карті Таро для всіх знаків зодіаку на 28 листопада з прогнозом з використанням нумерології та астрології.

Але що принесе гороскоп на карті Таро вашому знаку зодіаку? Читайте далі.

Овен (21 березня – 19 квітня)

Карта Таро: Сонце

Є добрі новини, а є й чудові. Ця карта Таро показує, що у вашому житті має статися щось чудове.

Ви можете не знати напевно, яке насіння, посіяне вами в минулому, принесе вам урожай.

Однак напевно вас чекає щось чудове, так що будьте до цього готові.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Карта Таро: Король Кубків

Великі мрії та амбіції супроводжуються великими емоціями.

І вам захочеться зосередитися на них і не дозволяти своїм почуттям керувати вами.

Пам'ятайте, що ваш розум перевершує ваше серце, і тому вам потрібно слухати обох. Щоразу, коли ви відчуваєте, що виходите з-під контролю, поверніть себе в реальність.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Карта Таро: Четвірка Пентаклей

У конкретному проекті, над яким ви працювали, було багато частин, що рухаються, і необхідність керувати ними всіма може здатися непосильним завданням.

Будьте чутливі до часу та ресурсів. Не намагайтеся перенапружитися. Пам'ятайте, що нормально задавати собі темп і не поспішати, доки ви не будете готові.

Рак (21 червня – 22 липня)

Карта Таро: Імператриця

Завжди розумно прислухатися до своєї інтуїції, але якщо ви сповнені сумнівів і не впевнені в собі, обов'язково перевірте свої почуття, порадившись із другом.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Карта Таро: Шістка Пентаклей, перевернута

Зараз важко знайти гроші, але ця посуха не триватиме вічно.

Ви будете в кращому становищі, коли все знову владнається. Ваша надія не марна.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Карта Таро: Десятка Меч, перевернута

Ви не думали, що зможете одужати від такої катастрофи у своєму житті, але подивіться, ви нарешті починаєте повставати з попелу.

Це зовсім новий початок ось-ось настане, і навіть якщо ви, можливо, трохи бентежитеся або соромитеся починати щось нове, ризикніть і зробіть перший крок назустріч новому життю.

Терези (23 вересня - 22 жовтня)

Карта Таро: Королева Кубків, перевернута

На добу не так багато годин, а зробити потрібно багато. Потрібно розставити пріоритети, Терези.

Не дозволяйте собі відволікатися на щось інше. Вам потрібно бути обережним, тому що день пролетить швидко і закінчиться, перш ніж ви це помітите.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Карта Таро: П'ятірка Пентаклей, перевернута

Добре, коли труднощі та виклики починають спадати.

Ви можете перевести дух і залишити минуле позаду. Не чекайте, що на вас чекає ще більше негативу, гірше вже позаду.

Стрілець (22 листопада - 21 грудня)

Карта Таро: Трійка Кубків, перевернута

Останнім часом ви ходите навшпиньки, і настав час позбутися цих негативних вібрацій, щоб ви могли увійти в своє життя без страху опинитися під мікроскопом. Годі вже. У вашому житті більше немає місця для цього. Думайте позитивно.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Карта Таро: Мир

Ви рухаєтеся вгору та перебуваєте на піку своєї кар'єри.

На вас чекає щось хороше, тому залишайтеся амбітними і старанно працюйте над досягненням мети.

Водолій (20 січня - 18 лютого)

Карта Таро: Маг

У вас є яскраві ідеї та безліч варіантів вибору для досягнення кінцевої мети.

Буде складно звузити коло варіантів до чогось одного, але спробуйте варіанти, доки не знайдете те, що вам здасться правильним.

Риби (19 лютого - 20 березня)

Карта Таро: Місяць

Хтось не показує вам, хто він насправді.

Ви послаблюєте пильність без причини і вам буде боляче. Якщо у вас виникло почуття, що хтось щирий, довіряйте собі.

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