28 листопада за церковним календарем – день пам'яті преподобного Паїсія Величковського.

28 листопада за новим церковним календарем вшановують пам'ять святого преподобномученика та сповідника Стефана Нового.

У народному календарі 28 листопада називають Сойкін день. 28 листопада (11 грудня за старим стилем) – день пам'яті преподобномученика Стефана Нового.

Свято 28 листопада за старим стилем - день пам'яті трьох святих Гурія, Самона та Авіва, а також Паїсія Величковського.

28 листопада потрібно піти до храму, Святого мученика Стефана просять про заступництво, порятунок від хвороб, допомогу у складний період у житті.

Наші пращури вірили, що цього дня 28 листопада необхідно прислухатися до порад старших, адже вони допоможуть вирішити складні завдання.

28 листопада раніше приділяли особливу увагу коням, також проводилися різні обряди, щоб тварини були здорові.

У наших пращурів 28 листопада було чимало цікавих прикмет на цей день, наприклад, дивилися, який день - якщо на землі лежить сніг - значить до весни він не розтане.

На землі вже багато снігу – отже чекайте на хороший урожай наступного року буде.

28 листопада сильний вітер - до Миколи, 19 грудня, чекайте на неспокійну погоду.

28 листопада не можна вінчатися, одружуватися, прибирати в будинку, рибалити та полювати. Утримайтеся від конфліктів та образ у це церковне свято.

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